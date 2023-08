Sassuolo, Berardi ancora out in campionato?

Nei giorni scorsi la Juventus ha offerto 25 milioni di euro, ma la tempistica dettata dal Sassuolo non è stata rispettata. Ecco perché alla fine Berardi è rimasto, ma il malumore non è svanito. Il giocatore avrebbe voluto trasferirsi in bianconero, provare un nuovo capitolo della sua carriera. La speranza resterà viva anche negli ultimi giorni di mercato, se le cose non dovessero cambiare la sua permanenza sarebbe controvoglia visto che ritiene il suo ciclo chiuso. Intanto continua a restare ai margini del Sassuolo, pur avendo lavorato con la squadra. Ecco perché la sua presenza a Napoli è in forte dubbio: dopo l'Atalanta, dunque, potrebbe saltare anche la seconda giornata di campionato. Per la disperazione di chi l'ha preso all'asta del fantacalcio e, di fatto, non può ancora utilizzarlo.

Fantacalcio.it per Adnkronos