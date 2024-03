Sassuolo, grave infortunio per Berardi

Come se non bastasse la sconfitta nello scontro diretto contro il Verona, arriva un'altra bruttissima notizia per il Sassuolo. Domenico Berardi ha rimediato un bruttissimo infortunio durante il match contro la squadra di Baroni. Sono infatti confermate le prime sensazioni circa l'infortunio dell'attaccante del Sassuolo: si temeva la lesione al tendine d'Achille e così è effettivamente.

A chiarirlo è il bollettino medico diramato dal Sassuolo attraverso i propri canali ufficiali. Un infortunio che non consentirà a Berardi di concludere la stagione e che lo terrà fermo ai box per un bel po', considerato anche che per lui sarà necessario l'operazione chirurgica.

Domani Berardi si opererà e solamente dopo inizierà l'iter di riabilitazione che lo terrà bloccato in infermeria anche durante i prossimi Europei: nemmeno il CT Luciano Spalletti potrà contare su di lui. Una grossa perdita per la Nazionale italiana e per i fantallenatori.

Di seguito la nota degli emiliani: "Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi hanno evidenziato la lesione completa del tendine d’Achille della gamba destra.

Il calciatore, nella mattinata di domani, verrà sottoposto ad intervento chirurgico dal Prof. Stefano Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna".

Una bruttissima notizia, ovviamente, anche per i fantallenatori che perdono un top player assoluto. Al suo posto, adesso, Ballardini dovrà alternare Bajrami e Castillejo.

Fantacalcio.it per Adnkronos