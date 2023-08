Serie A, domani si parte: le ultime su Empoli, Genoa e Frosinone

Domani parte il campionato di Serie A con i due anticipi in programma alle 18.30 tra Empoli-Verona e Frosinone Napoli. Arrivano importanti indicazioni dagli allenatori che sono intervenuti in conferenza stampa.

Frosinone, le parole di Di Francesco

Buone notizie per Eusebio Di Francesco alla vigilia del match in programma domani contro il Napoli. Il tecnico della neopromossa ha annunciato che tutti i calciatori sono a disposizione per la partita. Non solo, il tecnico ha anche commentato il possibile arrivo di Cheddira: "Sono tutti disponibili, ancora non ho dato la formazione. Qualcuno avrà capito che potrà giocare qualcuno meno. Ho anche convocato Canotto perché è tornato tra noi e se vogliamo è una novità. Cheddira non è un nostro giocatore, io parlo dei giocatori che ho a disposizione. Posso dire che è un ottimo attaccante".

Empoli, Baldanzi ha recuperato

Baldanzi è recuperato ed è a disposizione di mister Zanetti per l'anticipo in programma domani contro il Verona. La conferma arriva direttamente dall'allenatore dei toscani nella consueta conferenza stampa della vigilia: "

Cancellieri potremmo vederlo in campo dal 1′, si è presentato molto bene. È un ragazzo che si è sempre allenato e ha già giocato qualche partita, dal punto di vista fisico è pronto. È sicuramente un acquisto importante, ha sorpreso tutti per le sue qualità tecniche e fisiche. Ho trovato un ragazzo motivato che vede in Empoli una grande opportunità, ci ha portato delle caratteristiche che in campo non avevamo. In lui rivedo Cambiaghi, abbina grandi qualità tecniche a grande velocità.

Baldanzi ha avuto un paio di giorni di febbre ma domani sarà sicuramente della partita. Sappiamo quanto è importante per noi, ho grande stima di lui. Sulla sua posizione in campo non abbiamo più dubbi, anche questo capitolo penso sia finito".

Genoa, le ultime su Messias

Conferenza stampa della vigilia anche per Alberto Gilardino, tecnico del Genoa. L'allenatore ha parlato di Messias e Malinovski: "Per Malinovskyi aspettiamo che sia definitiva, è un giocatore che non sta a me presentarlo e ha fatto vedere cose importanti nel campionato di Serie A. Messias ha ricoperto tanti ruoli. È un giocatore duttile che si sacrifica in entrambe le fasi. Quando sarà al massimo della condizione sarà importante. Malinovskyi all'Atalanta ha giocato nei due in mezzo o trequartista, nel Genk ha giocato come play".

Fantacalcio.it per Adnkronos