Serie A: le ultime su Saelemaekers, Lovato e Cambiaso

Bologna, infortunio per Saelemaekers

Non arrivano buone notizie in casa Bologna, con Thiago Motta che deve far fronte all'infortunio di Saelemaekers. L'ex centrocampista del Milan ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra e rischia di non essere a disposizione di mister Thiago Motta nel match contro l'Atalanta nel prossimo turno di Serie A. In questo caso dovrebbe essere confermato Ndoye al suo posto. Ecco il comunicato ufficiale del Bologna: "Continua a Casteldebole la preparazione dei rossoblù alla partita di Bergamo: oggi sotto una pioggia intensa la squadra ha svolto lavoro atletico, poi esercitazioni tecniche divisa in due gruppi, su due campi. Alexis Saelemaekers si è allenato in palestra a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra: le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno".

Torino, stop Lovato: il comunicato

Apprensione in casa Torino per lo stato di salute di Matteo Lovato . Il giocatore granata si è infortunato durante il match contro la Roma ed è stato costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco. Ecco il comunicato del club granata dopo gli esami strumentali eseguiti oggi: "Gli accertamenti strumentali eseguiti su Matteo Lovato hanno evidenziato un trauma elongativo a livello del muscolo soleo della gamba sinistra. La prognosi verrà stabilita in base all’evoluzione clinica".

Difficile un recupero del calciatore per il match di sabato contro la Fiorentina, ma Juric spera di recuperare capitan Buongiorno che ieri è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo.

Juventus, Cambiaso cambia ruolo contro il Napoli?

In casa Juventus è piena emergenza in vista della sfida contro il Napoli in programma nel prossimo turno di Serie A. Nelle ultime ore, infatti, oltre ai noti Rabiot e McKennie, si è fermato per infortunio anche Federico Chiesa in allenamento. Per questo si sta facendo largo una clamorosa ipotesi di cambio ruolo per Cambiaso: l'esterno potrebbe essere schierato mezzala al posto di uno tra Alcaraz e Miretti, con Weah che prenderebbe il suo posto sulla fascia.

Centrocampo bianconero in emergenza per le assenze degli infortunati Rabiot e McKennie, mister Allegri pronto a lanciare Alcaraz e Miretti ai lati del regista Locatelli. Da non escludere, quindi, l'opzione Cambiaso mezz'ala, lasciando posto sulla fascia a Weah. Il tecnico confida di recuperare per tempo Danilo, in ripresa da un problema alla caviglia; il brasiliano completerebbe la difesa con Gatti e Bremer dinanzi la porta di Szczesny. Avanti Vlahovic, per l'altra maglia è in dubbio invece Chiesa per una botta alla caviglia subìta mercoledì in allenamento e si tiene pronto Yildiz a rimpiazzarlo.

Fantacalcio.it per Adnkronos