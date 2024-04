Serie A, novità da Milan, Bologna, Roma e Lecce

Ultime dai campi di allenamento delle squadre in vista della 31esima giornata

Milan, migliorano Kjaer e Pobega

Questa mattina Simon Kjaer si è allenato con il resto del gruppo a Milanello e - dunque - sarà regolarmente a disposizione per il match di campionato sabato contro il Lecce a San Siro. Tommaso Pobega, dal canto suo,ha svolto un lavoro differenziato, ma le sue condizioni migliorano e dovrebbe tornare arruolabile nel giro di un paio di settimane.

Bologna, Beukema a rischio

Si avvicina la sfida di Frosinone per il Bologna, reduce dal successo interno sulla Salernitana. Allenamento mattutino oggi per la truppa di Thiago Motta, ma Sam Beukema ancora si è limitato a una sessione di allenamento differenziato causa una tendinite. Al centro della difesa domenica saranno riproposti Calafiori e Lucumì.

Roma, recuperato Kristensen

Mister De Rossi recupera pezzi in vista del derby di sabato contro la Lazio. Oggi allenamento mattutino per i giallorossi a Trigoria, da segnalare il rientro di Rasmus Kristensen in gruppo dopo aver risolto un problema muscolare. Assente il solo Azmoun.

Lecce, Falcone OK

Buone notizie per mister Luca Gotti in vista della trasferta di sabato sul campo del Milan. Oggi infatti si è allenato regolarmente in gruppo Wladimiro Falcone, che nelle scorse ore fermato da una gastroenterite.

Fantacalcio.it per Adnkronos