Serie A: novità Danilo, Zaccagni, Bennacer e Ochoa

Juve, chi gioca a Monza?

Nei bianconeri mister Allegri dovrebbe tornare a consegnare le chiavi della regia al recuperabile Locatelli, coadiuvato a centrocampo da McKennie e Rabiot. Sulle corsie esterne si sistemeranno Cambiaso e Kostic. Avanti Vlahovic può essere confermato e preferito inizialmente a Kean per far coppia con Chiesa. In difesa ci saranno Bremer e Gatti, poi ultima maglia in ballo tra il ristabilito Danilo e Rugani. In porta Szczesny.

Lazio, Zaccagni fermo

Mister Sarri dovrà fare a meno di Mattia Zaccagni sabato contro il Cagliari all'Olimpico; queste le sensazioni dopo che gli esami medici, ai quali è stato sottoposto il calciatore, hanno escluso lesioni all'anca dopo la botta rimediata a Salerno. Defezioni anche in difesa: out infatti Romagnoli e Casale per noie muscolari.

Milan, si rivede Bennacer

Milan in piena emergenza, soprattutto in difesa dopo il ko di Thiaw, ma con una piccola luce in fondo al tunnel che arriva da Milanello nella giornata di oggi: Ismael Bennacer si è allenato in gruppo e potrebbe entrare nei convocati di Stefano Pioli per sabato contro il Frosinone. L'algerino è fuori da maggio, quando si infortunò al ginocchio nel corso dell'andata della semifinale di Champions League. Poi l'intervento e la lunga degenza, ora la sua lunga assenza potrebbe chiudersi.

Salernitana, Ochoa out

Ochoa non ci sarà domenica in campionato contro la Fiorentina. Il portiere messicano è fermo per un problema alla spalla e verrà sottoposto a una nuova visita ortopedica nei prossimi giorni. Dopo le terapie svolte per recuperare dall'infortunio, per Ochoa è necessario un nuovo consulto ortopedico. Tra i pali Al Franchi andrà Costil.

Fantacalcio.it per Adnkronos