Serie A, Thuram protagonista all'Inter

Marcus Thuram è un nuovo attaccante dell'Inter. Si tratta di un colpo molto interessante che, non a caso, faceva gola anche a molti altri top club. Dopo il mancato ritorno all'Inter di Lukaku, ora la sensazione è che Thuram possa avere più spazio nelle rotazioni di mister Simone Inzaghi, nonostante dal mercato potrebbe arrivare comunque un'altra punta in rosa. La domanda che in molti si pongono, però, è: Thuram sarà protagonista anche al Fantacalcio?

Marcus Thuram, che ha lasciato il Borussia Moenchengladbach (16 gol nell'ultima stagione) per vestire la maglia dell'Inter, si candida per fare bene con la squadra di Inzaghi, dopo la sua esperienza in un campionato difficile come la Bundesliga. Considerato l'addio di Dzeko e il mancato ritorno di Lukaku nelle fila nerazzurre, è facile pensare che Thuram possa ritagliarsi uno spazio di protagonista in Serie A con l'Inter. Occhio quindi al fantacalcio: potremmo essere davanti ad un profilo decisivo nella prossima stagione.

Fantacalcio.it per Adnkronos