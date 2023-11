Stop Bijol e Bonaventura, OK Dia e Almqvist

Le news dai campi di allenamento della Serie A: chi recupera e chi no verso la 14a giornata

Udinese, KO Bijol

Tegola in casa Udinese, infatti Jaka Bijol ha riportato una frattura da stress dello scafoide del piede sinistro. Il difensore ha terminato anzitempo il suo 2023, lo rivedremo in campo non prima di gennaio. Mister Cioffi ora si affiderà a Kabasele al centro della difesa.

Lecce, riecco Almqvist

Buone nuove dal campo d'allenamento della compagine salentina, infatti oggi si è rivisto in gruppo Almqvist che ha superato le noie muscolari che lo hanno tenuto ai box nell'ultimo periodo e domenica contro il Bologna sarà a disposizione di mister D'Aversa.

Salernitana, come stanno Ochoa e Dia?

Migliora Dia, che si è rivisto sul campo d'allenamento e ha possibilità di scendere in campo domenica in campionato contro la Fiorentina; decisivi i prossimi allenamenti per capire se il fastidio alla caviglia sia superato a pieno. Intanto Ochoa è ancora ai box, al suo posto ci sarà quindi Costil tra i pali al Franchi.

Fiorentina, stop Bonaventura

Non ci saranno Giacomo Bonaventura e Rolando Mandragora in Conference League contro il Genk; il primo alle prese con un lieve affaticamento muscolare mentre il secondo frenato dalla febbre. Tra i pali domani giocherà Christensen.

Fantacalcio.it per Adnkronos