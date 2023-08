Szczesny lavora ancora a parte: il report

Dopo il pareggio contro il Bologna di Thiago Motta, la Juventus di Massimiliano Allegri è tornata a lavorare alla Continassa in vista dei prossimi impegni di campionato. La squadra ha svolto una seduta di scarico e nella giornata di domani effettuerà riposo.

Out ieri contro il Bologna a causa di un colpo subito, Wojciech Szczesny ha lavorato a parte. Il portiere bianconero non ha preso parte alla sessione di allenamento con il resto del gruppo squadra. L'obiettivo di Allegri è provare a recuperarlo per la partita contro l'Empoli, in calendario domenica alle 20:45.

Fantacalcio.it per Adnkronos