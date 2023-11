Tegola Lindstrom, dubbio Locatelli, assenza Almqvist: -2 alla ripresa del campionato

Nell'allenamento dei bianconeri a Vivovo, a cui hanno preso parte gli ultimi nazionali che hanno raggiunto la squadra, hanno lavorato in gruppo anche McKennie e Miretti: entrambi fondamentali in ottica Inter, nel caso come è probabile Locatelli non dovesse farcela.

Lecce senza Almqvist e Kaba

Il Lecce di Roberto D'Aversa prosegue la preparazione in vista del match contro l'Hellas Verona di Marco Baroni. Il club pugliese dovrà probabilmente fare a meno di Almqvist e Kaba che anche oggi hanno svolto lavoro personalizzato all’Acaya Golf Resort & SPA.

Di seguito il consueto report di allenamento del club salentino:

"Squadra al lavoro questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. Il tecnico D’Aversa per l’allenamento di questa mattina ha potuto contare sui giallorossi rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali ad eccezione di Banda, che nel pomeriggio svolgerà un allenamento individuale. Almqvist e Kaba proseguono nel lavoro personalizzato. Domani è in programma una seduta di allenamento mattutina, sempre a porte chiuse, all’Acaya".

Report Lindstrom: lesione muscolare

C'è subito un problema in più da affrontare per Walter Mazzarri. Il nuovo tecnico del Napoli perde Lindstrom per infortunio. Il giocatore danese si era infortunato qualche giorno fa con la Nazionale ed ora non sarà a disposizione del neo allenatore.

A comunicare la notizia è stata la stessa SSC Napoli attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali: Jesper Lindstrom è stato visitato in seguito al trauma distorsivo riportato nell'ultima partita con la nazionale danese. Gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro. Il calciatore ha iniziato le terapie e lavoro personalizzato in palestra e piscina".

Loftus-Cheek recupera: Pioli ritrova il centrocampista

Loftus-Cheek sì, Kjaer no: contro la Fiorentina il Milan ritrova il centrocampista inglese, che oggi ha lavorato in gruppo e torna a essere disponibile dopo aver saltato il Lecce per un affaticamento successivo ai 90' con il PSG. Niente da fare invece per il centrale danese, difficile anche un suo impiego contro il Borussia Dortmund in Champions League.