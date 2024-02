Torino, Buongiorno è recuperato

I fantallenatori e i tifosi del Torino attendevano il ritorno di Alessandro Buongiorno, che ora è pronto a mettersi a disposizione di mister Ivan Juric. Dopo le ultime settimane nelle quali il difensore è stato fermo in infermeria a causa dell'infortunio alla spalla rimediato nella gara di Cagliari, Buongiorno è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo e vuole riprendere a essere il leader difensivo in campo del Torino.

Alessandro Buongiorno sta bene: dopo la terapia conservativa e l'ennesimo ok dai medici, ha concluso il piano di recupero aumentando il carico di lavoro. E' dunque passato dal lavoro personalizzato al lavoro in gruppo: ovazione ieri tra i compagni, con cui ha subito spinto forte.

Quindi sabato, quando il Torino sarà impegnato in casa contro la Fiorentina nel prossimo turno di Serie A, Alessandro Buongiorno può essere arruolabile. E' pronto a riprendere il timone della difesa, starà a Juric decidere se lanciarlo in campo dal 1' minuto. Molto dipenderà dai prossimi giorni, ma la notizia lieta rimane il suo recupero e il rientro tra i convocati.

Fantacalcio.it per Adnkronos