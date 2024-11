Torino, escluse lesioni per Adams

L'attaccante resta in dubbio per il derby

Il Torino è al lavoro per preparare il derby contro la Juventus in programma sabato sera alle 20.45.

In casa granata tutte le attenzioni sono rivolte alle condizioni di Adams: l'attaccante ha accusato un fastidio muscolare duranta la gara persa contro la Fiorentina ed è in forte dubbio per il prossimo match.

La buona notizia è che sono escluse lesioni per Che Adams: i controlli svolti hanno evidenziato un risentimento muscolare al flessore sinistro della coscia. Ieri si è allenato a parte e sarà nuovamente valutato nei giorni di avvicinamento al Derby. Vanoli e i fantallenatori incrociano le dita, ma la sua presenza contro la Juventus è a forte rischio.

Anche perché gli uomini in attacco sono contati vista l'assenza di Zapata fino al termine del campionato per il grave infortunio al ginocchio. Scalda i motori il giovane Njie per far coppia con Sanabria.

