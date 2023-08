Torino, fatta per il ritorno di Vlasic

Lo scorso anno in Serie A Nikola Vlasic si è messo in mostra come uno dei giocatori più interessanti nel suo ruolo, soprattutto in chiave Mantra. Ha chiuso la stagione con una fanta-media del 6,82: un bilancio di 34 partite a voto corredato da 5 gol e 6 assist.

Fantacalcio.it per Adnkronos