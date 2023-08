Torino, infortunio per Sanabria: il comunicato

Non arrivano buone notizie sul fronte Sanabria. Il calciatore del Torino si è fermato durante la partita contro il Milan per un infortunio muscolare.

L'attaccante si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del muscolo semitendinoso di destra. La prognosi verrà valutata in base all'evoluzione clinica dell'infortunio. Quasi sicuramente salterà il match in programma domenica alle 18.30 contro il Genoa. Poi, a parziale consolazione dei fantallenatori e di Juric, ci sarà la sosta per le Nazionali. I granata saranno impegnati lunedì 18 settembre contro la Salernitana, appuntamento a cui Sanabria potrebbe rispondere presente, eventualmente dalla panchina, riservandosi qualche possibilità di giocare anche dal primo minuto.

Chi giocherà al posto di Sanabria? Scalpita Pellegri, il quale è già subentrato nel match contro il Milan di Pioli. Occhio, pero', perché già anno scorso Juric non ha disdegnato la soluzione con il falso nove (Vlasic o Radonjic) e due trequartisti in appoggio.

Fantacalcio.it per Adnkronos