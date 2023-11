Torino, Juric su Radonjic e Ricci

Torino impegnato sabato sera in campionato sul campo del Monza, gara valida per la 12a giornata di Serie A.

Mister Juric ha parlato in conferenza stampa, spiegando il poco utilizzo di Radonjic e fatto chiarezza sui tempi di recupero degli acciaccati: "Ricci si è stirato, sarà lunga. Rodriguez è difficile ci sia a Monza, ma non ha lesioni. Ora giochiamo con due attaccanti ed è penalizzante per Radonjic, lo userò quando penso sia giusto".

Il tecnico è poi tornato sul caso del gestaccio verso la curva Maratona, accaduto lunedì contro il Sassuolo, dopodiché c'è stato il chiarimento nell'incontro avuto con i tifosi granata: "Ho trovato persone sincere. Ci sono rimasti male, pensavano fosse rivolto a loro. Il gesto c'è stato, ma era per tante cose. Un allenatore deve controllarsi, ma è anche giusto esprimere le emozioni".

Fantacalcio.it per Adnkronos