Torino, le ultime su Buongiorno

Giungono buone notizie in casa Torino sul fronte Buongiorno. Alle prese con l'infortunio alla spalla rimediato contro il Cagliari, il difensore è al lavoro per provare a rientrare il prima possibile. Al momento ha saltato già alcune gare, ma gli toccherà restare ancora in infermeria?

Niente operazione, per lui si è optato per la terapia conservativa. Proprio per questo motivo, nella giornata di oggi è stato a Roma per sottoporsi ad una nuova visita di controllo per comprendere come sta procedendo il recupero.

Ricevuto il via libera dai medici, potrà tornare ad allenarsi con il resto dei compagni di squadra dopo le settimane di terapia conservativa. A questo punto, se tutto andasse per il verso giusto, Buongiorno potrebbe rientrare contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano il 2 marzo.

Una buona notizia per Juric che continua ad inseguire il sogno Europa e per tutti i fantallenatori che non vedono l'ora di schierare nuovamente un difensore da 3 gol in 18 partite con fantamedia pari a 6.75.

Fantacalcio.it per Adnkronos