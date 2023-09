Torino: Sanabria ok, sarà coppia con Zapata?

In casa Torino infatti in questa sosta hanno tenuto banco le condizioni di Antonio Sanabria, che si era fermato circa due settimane fa quando, nella sfida di San Siro contro il Milan, fu costretto a uscire dopo appena 21 minuti per un guaio muscolare.

Il paraguaiano è apparso recuperato e si è riunito al gruppo granata in allenamento, da domenica sarà di nuovo protagonista in Serie A e al Fantacalcio. Un recupero importante per il Toro, mister Juric non dovrebbe rischiare dal 1' minuto Sanabria all'Arechi, preferendogli Duvan Zapata come prima punta; più probabile dunque un subentro a gara in corso per il paraguiano.

Fantacalcio.it per Adnkronos