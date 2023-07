Torino, visite mediche per Tameze

Nuovo acquisto per i granata, visite mediche in corso

Nuovo acquisto per il Torino che ha piazzato un colpo a centrocampo. Il club granata ha preso Adrien Tameze dall’Hellas Verona.

La fumata bianca era nell'aria, ma ormai ci siamo: Tameze sta per diventare un nuovo centrocampista del Torino. Stando alle ultime indiscrezioni, il club granata avrebbe trovato l'accordo con il Verona per il trasferimento del centrocampista. Visite mediche in corso, poi sarà il momento dell'annuncio ufficiale, con Tameze che cambierà maglia ma che rimarrà comunque tra i protagonisti nel nostro Fantacalcio.

Il Torino pagherà la clausola di rescissione presente nell'attuale contratto del giocatore col Verona che si aggira intorno ai 2,5-3 milioni di euro, mentre a Tameze andrà 1 milione di euro a stagione per i prossimi tre anni.

L'ultima stagione di Tameze non è stata molto positiva. Il centrocampista del Verona ha collezionato 37 apparizioni, ma senza portare a casa alcun bonus. Sono arrivate, invece, tre ammonizioni che hanno fissato la sua fanta-media sul 5,77. Chissà se farà meglio nella prossima stagione con la maglia del Torino.

Fantacalcio.it per Adnkronos