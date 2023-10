Udinese, Cioffi il nuovo allenatore

Come un fulmine a ciel sereno ieri è arrivata la notizia dell'esonero di Sottil. L'Udinese cambia, dunque, guida tecnica dopo un avvio complicato in campionato con soli tre punti conquistati in 9 giornate. Al suo posto arriva un ex, Gabriele Cioffi.

Questo il comunicato ufficiale del club: "Udinese Calcio è lieta di annunciare la nomina di Gabriele Cioffi come nuovo allenatore della prima squadra. Ha siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2024 con un’opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Per mister Cioffi si tratta di un ritorno sulla panchina bianconera dopo l’esperienza della stagione 2021/2022 in cui, alla guida della squadra, ottenne 31 punti in 22 partite. Con lui, integrano lo staff tecnico l’allenatore in seconda Cristiano Bacci e il match analyst Andrea Aliboni. Cioffi e il suo staff dirigeranno la seduta di allenamento prevista questo pomeriggio. La presentazione del nuovo allenatore alla stampa è fissata per domani, giovedì 26 ottobre, alle ore 11.30 presso la sala stampa del Bluenergy Stadium. Da parte di tutto il club il più caloroso bentornato a mister Cioffi e gli auguri di buon lavoro".

Con l'arrivo di Cioffi si spera di ottenere un cambio di marcia repentino in casa Udinese. Ciò che però non dovrebbe mutare è l'impostazione tattica della squadra che si sistemerà in campo sempre con una linea difensiva a tre solida, l'ideale per supportare due esterni a tutta fascia, un regista e due mezze ali di qualità, il tutto a sostegno di due punte, una più tecnica e l'altra più dedita alla finalizzazione.

Volete i nomi? Le gerarchie dovrebbero essere molto simili a quelle viste con Sottil, ma occhio ovviamente soprattutto a chi già ha lavorato con Cioffi: Pereyra e Success su tutti infatti potrebbero beneficiare del cambio panchina e trovare maggior spazio nell'immediato. In difesa inamovibili Perez e Bijol, mentre potrebbe spuntarla Kabasele su Kristensen. A destra Ebosele e Ferreira non incarnano totalmente il tipo di profilo che vorrebbe Cioffi, alla Molina per intenderci: per questo motivo si potrebbe pensare di ritentare con l'esperimento Pereyra a tutta fascia piuttosto che mezzala (dove Samardzic e Lovric appaiono fondamentali, così come Walace in regia). In avanti, come accennato, Success potrebbe ben presto trovare più spazio, giocandosi il posto soprattutto con Lucca. Thauvin dovrebbe invece continuare a rappresentare un punto fermo per la manovra offensiva bianconera.

Fantacalcio.it per Adnkronos