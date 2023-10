Udinese, esonerato l'allenatore Sottil

Cambio in panchina in casa bianconera, possibile ritorno di Cioffi

Zero vittorie in campionato in nove partite, uno score che costa la panchina a Sottil. L'Udinese sta vivendo un periodo molto delicato e ieri, nonostante il vantaggio interno firmato Thauvin contro il Lecce, non è andato oltre il pareggio a causa del gol nel finale di Piccoli. Un mezzo passo falso per i friulani che hanno bisogno al più presto di punti. Per questo, stando alle ultime indiscrezioni, sembra essere ormai deciso l'esonero di Andrea Sottil.

L'allenatore non ha convinto in quest'avvio di stagione (soltanto tre punti frutto di tre pareggi) e potrebbe esserci un cambio nelle prossime ore. Si sta facendo largo l'idea del ritorno di Cioffi. Si tratterebbe del terzo esonero in Serie A in nemmeno nove giornate: già saltate le panchine di Zanetti ad Empoli (con Andreazzoli che ha invertito il trend) e Sousa a Salerno.

Atteso il comunicato ufficiale del club. I fantallenatori sperano in una ripresa della squadra, soprattutto di calciatori molto ambiti come Samardzic e Lovric.

Fantacalcio.it per Adnkronos