Udinese, su Pereyra forte il Santos

Chiusa la sessione estiva di calciomercato, qualche società guarda al mercato degli svincolati per reperire rinforzi e colmare le lacune dei propri organici.

Un calciatore che sicuramente farebbe comodo a tante società è Roberto Pereyra, che si è svincolato lo scorso 30 giugno dall'Udinese. Il calciatore continua ad aspettare la chiamata giusta, proprio i friulani vorrebbero riportarlo alla corte di Sottil ed hanno offerto un contratto da circa 800mila euro a stagione.

Nelle ultime ore è forte, pero', il pressing del Santos: il club brasiliano avrebbe messo sul piatto una ricca offerta di 2 milioni di euro a stagione.

Il giocatore non ha ancora preso una decisione e allora i friulani restano in corsa, con la prospettiva di garantirgli ancora un posto in Serie A. Per Pereyra c'è anche la pista araba, l'offerta più ricca in assoluto, ma l'argentino sembra volersi ancora confrontare con un campionato competitivo. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare a una decisione, e i friulani sono ancora in corsa. Si tratterebbe di un gradito ritorno anche per i fantallenatori che hanno sempre apprezzato la propensione al bonus del centrocampista.

Fantacalcio.it per Adnkronos