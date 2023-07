Verona, scelto Baroni come nuovo allenatore

Mancano ancora alcuni tasselli per completare il mosaico degli allenatori in Serie A. L'Hellas Verona ha scelto, in queste ore, il suo prossimo tecnico. Gli scaligeri avrebbero scelto Marco Baroni come prossima guida tecnica.

Il club gialloblù è deciso quindi a ripartire dall'ex allenatore del Lecce che andrà a sostituire la coppia Zaffaroni-Bocchetti. Tra le due parti va ancora trovata l'intesa totale tra parte economica e contrattuale, ma in contatti sono frequenti e presto potrebbe arrivare la fumata bianca. Reduce da due anni fantastici in Salento, dove ha prima guadagnato la promozione nella massima serie e poi la salvezza, valorizzando calciatori come Baschirotto e Strefezza, ma non solo.

Occhio quindi anche in ottica Fantacalcio: il possibile arrivo di Baroni sulla panchina del Verona potrebbe rivoluzionare modulo e stile di gioco del Verona nella stagione ormai alle porte.

Fantacalcio.it per Adnkronos