Zaccagni torna ad allenarsi in gruppo

La Lazio si appresta ad affrontare il Torino nel recupero della 21esima giornata del campionato di Serie A e anche se per l'occasione Maurizio Sarri non potrà ancora contare su Mattia Zaccagni, l'esterno ex Verona, a sorpresa, quest'oggi è tornato ad allenarsi in gruppo insieme al riaggregato Hysaj.

Zaccagni ha svolto la seduta calzando gli scarpini e le sue condizioni saranno nuovamente valutate nelle prossime ore.

Difficile che ci sia col Torino, più facile immaginare un recupero in tempo utile per la partita con la Fiorentina.

Assenti Rovella e Patric, fermi per problemi muscolari alla zona pubica. Allenamento differenziato per Vecino, fermatosi durante il riscaldamento della partita col Bayern Monaco per fastidi all'adduttore.

Fantacalcio.it per Adnkronos