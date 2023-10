"Sono stati i cecchini dello Stadium". Davide Faraoni, difensore del Verona, si ritrova protagonista sui social, siti e giornali dopo la 'performance' nel match perso ieri sera 1-0 a Torino contro la Juventus. Faraoni è stato protagonista assoluto dell'azione che al 58' si è conclusa con il gol di Moise Kean, a segno con un imperioso colpo di testa. La rete è stata annullata dal Var, che ha riavvolto il nastro e individuato un fallo dello stesso Kean proprio su Faraoni. Le immagini, sezionate, evidenziano il corpo a corpo tra i giocatori sulla fascia sinistra, poco oltre il centrocampo. Faraoni si aiuta con le braccia, Kean si divincola mantenendo il possesso del pallone: l'attaccante bianconero sbraccia, il difensore del Verona lamenta un colpo al viso e crolla a terra. L'azione prosegue, la Juve allarga il gioco a destra, cross e colpo di testa vincente di Kean. Faraoni, come documentano le inquadrature a campo largo, mentre l'azione si sviluppa sta per rialzarsi. Quando vede il pallone in rete, ecco la 'ricaduta' - nel verso senso della parola - plateale: il giocatore crolla di nuovo a terra, mani di nuovo al volto. Il resto è opera del Var che viviseziona l'azione e induce l'arbitro a tornare sui propri passi: gol annullato. La Juve alla fine vince la partita con il gol di Cambiaso al 97'.