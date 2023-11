La Ferrari di Carlos Sainz colpisce un tombino sul tracciato di Las Vegas nelle prime prove libere del Gp in Nevada: la monoposto riporta danni notevoli nel surreale incidente e la sessione viene bloccata. Il weekend cominciato con la presentazione hollywoodiana dei piloti si arena per un inconveniente che fa infuriare il Cavallino e tutti i team. "Abbiamo danneggiato completamente la monoscocca, il motore, la batteria. Penso che sia semplicemente inaccettabile. Non penso nemmeno Sainz prenderà parte alle seconde prove libere", dice il team principal Frederic Vasseur a Sky Sport. Ai box, diverse squadre costrette a fare i conti con i danni provocati dal tombino ad altre 2 monoposto, l'Alfa Romeo di Zhou Guanyu e la Alpine di Esteban Ocon.

La Federazione internazionale comunica che con "la Formula 1 e gli ingegneri di pista stiamo lavorando attivamente per esaminare il circuito e capire cosa sia successo". La F1, dal proprio profilo X, rende noto che "dopo un'ispezione della Fia, è stato riscontrato che lo scheletro di cemento attorno a un tombino ha ceduto durante la prima sessione di prove libere". Dopo l'incidente, quindi, controlli al tappeto su tutto il tracciato.