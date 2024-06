Atmosfera di festa e condivisione a Salerno per la lunga giornata targata Operazione Nostalgia che ha visto leggende del calcio italiano e internazionale sfidarsi, allo Stadio Arechi per un'amichevole all'insegna dello sport, dell'amicizia e del divertimento Nel Fan Village adiacente allo stadio, affollatissimo lo stand di Planetwin365.news per il secondo anno main sponsor del raduno