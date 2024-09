La Fiorentina si impone al Franchi in rimonta 2-1 sulla Lazio grazie alla doppietta di Gudmundsson su calcio di rigore dopo il gol di Gila sul finale del primo tempo. Nella ripresa Palladino cambia modulo e l'esordiente Gudmundsson con due rigori capovolge la gara e porta i viola a 6 punti in classifica, mentre la formazione di Baroni è costretta allo stop e resta a 7 punti.

La partita

Ad inizio gara Palladino fa partire dalla panchina Gudmundsson, schierando in avanti Colpani dietro a Kean, mentre sulle ali confermati Gosens e Dodo. Nella Lazio un turno di riposo per Romagnoli, i centrali sono Patric e Gila. Per Baroni sugli esterni ci sono Lazzari e Nuno Tavares. Sulla trequarti Isaksen, Dia e Zaccagni alle spalle di Noslin.

La Viola parte bene e al 9' Cataldi serve Colpani che a tu per tu con Provedel cerca l'angolo ma il portiere la tocca e devia sul palo. La Lazio risponde al 19' con Zaccagni che riceve il pallone da Isaksen e ci prova con il destro, ma De Gea è attento. Al 37' ancora Lazio pericolosa con Noslin che fa da sponda per Dia che controlla e fa partire una gran conclusione angolata, ma De Gea si distende e manda a lato. Poco dopo la squadra di Baroni passa in vantaggio: al 41' punizione di Nuno Tavares in area con Gila che prende il tempo a Comuzzo e di testa insacca per l'1-0.

Nella ripresa la Fiorentina va subito all'arrembaggio con Gudmundsson al posto di Martuinez Quarta. Al 49' arriva il pareggio: lo stesso Gudmundsson viene toccato in area da Guendouzi, per Marcenaro non ci sono dubbi è rigore che l'islandese mette a segno per l'1-1. La gara è molto tirata e al 71' Kean tutto solo stacca di testa ma manda clamorosamente a lato. All'85' Lazio vicina al vantaggio con Guendouzi che tocca di testa il cross dall'angolo di Zaccagni, ma la palla finisce sulla traversa. Al 90' il raddoppio viola. Dopo il check al Var Marcenaro indica il dischetto per un fallo di Nuno Tavares su Dodo. Gudmundsson glaciale, fa doppietta beffando Provedel per il 2-1 definitivo.