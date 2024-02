Si gioca oggi, lunedì 26 febbraio 2024, a partire dalle 20.45 Fiorentina-Lazio. Match valido per il 26esimo turno del campionato di Serie A, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), mentre la diretta streaming avverrà su DAZN, NOW e Sky Go. Sarà possibile vedere la sfida dell’Artemio Franchi tra la Lazio di Vincenzo Italiano e la Lazio di Maurizio Sarrianche su Dazn, sia in diretta tv che in streaming.