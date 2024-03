Forte della vittoria per 4-3 dell'andata, giocata sul campo neutro di Budapest, alla Fiorentina basta un pareggio per 1-1 contro gli israeliani del Maccabi Haifa per raggiungere i quarti di finale della Conference League. Allo stadio 'Artemio Franchi' Khalaili all'88' risponde al gol del momentaneo vantaggio di Barak al 59'. Una partita quasi sempre in controllo per i ragazzi di Italiano che provano qualche brivido solo nei minuti finali.

La partita

Di fronte a pubblico mai così poco numeroso nell'era post-Covid l gigliati ottengono una qualificazione con il minimo sforzo. Nel primo tempo i padroni di casa giocano una partita accorta mantenendo per lunghi tratti il possesso del pallone ma creando pochi pericoli alla difesa avversaria. Alla mezz'ora chance per Mandragora ma l'ex Juve è impreciso nella conclusione da ottima posizione. Al 41' israeliani in gol con Simic che supera Terracciano ma in posizione irregolare e l'arbitro annulla.

In avvio di ripresa bella giocata di Gonzalez che crossa dalla per la testa di Barak che conclude troppo centralmente. Al 14' i viola sbloccano il match: gran cross di Faraoni per Barak che questa volta non sbaglia e firma l'1-0. Al 25' Sottil spreca una grossa occasione per raddoppiare: il diagonale del numero 7 gigliato si spegne a lato. Al 43' improvvisamente la partita si riapre per un errore difensivo dei padroni di casa. Khalaili si inserisce e sorprende Terracciano sotto le gambe per l’1-1. Nel finale la Fiorentina si chiude nella propria metà campo e riesce a portare a casa la qualificazione.