La Fiorentina batte 3-0 la Salernitana in un match valido per la 14/a giornata di Serie A, disputato oggi 3 dicembre allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. A decidere la partita i gol di Beltran su rigore al 6', Sottil al 18' e Bonaventura al 56'. In classifica i viola salgono al 5° posto con 23 punti, mentre i granata restano fermi a quota 8, in ultima posizione.

La partita

I gigliati partono forte in particolare Beltran. Sprecato il primo pallone buono, l’argentino innesca l’azione del fallo in area di Pirola su Arthur e si incarica del rigore: 1-0 e primo gol in Serie A per lui. Qualche istante e per poco non arriva il raddoppio, ma Bradaric e Costil in qualche modo tolgono dalla porta il colpo di testa di Ikoné. Sono le prove generali del raddoppio che arriva al 18' con Sottil, che dopo il bel gol con un tiro a giro di destro esulta indicando la bocca col dito come a zittire qualche critica, sotto gli occhi del padre Andrea in tribuna.

Al rientro dall’intervallo Inzaghi inserisce Dia e al 3' i campani sfiorano il 2-1, ma Ikwuemesi di testa è stoppato dalla traversa. All'11' però i padroni di casa calano il tris: assist di Sottil per Bonaventura che deposita nella porta rimasta sguarnita il gol del 3-0 che spegne ogni velleità degli ospiti. La partita perde di intensità e il risultato non cambia più fino al triplice fischio di Tremolada.