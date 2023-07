Fondazione Laureus Italia a sostegno della Polisportiva Garegnano

Al via il progetto, frutto della sinergia tra Cristian Trio e Fondazione Laureus, e finalizzato a sostenere i bambini e i ragazzi del centro sportivo, in zona Lampugnano-Gallaratese, Milano.

Al via il progetto a sostegno della Polisportiva Garegnano, frutto della sinergia tra Cristian Trio e Fondazione Laureus, e finalizzato a sostenere i bambini e i ragazzi del centro sportivo, in zona Lampugnano-Gallaratese, Milano. L’iniziativa è nata dalla volontà di Cristian Trio, imprenditore nel settore immobiliare, animato da un forte senso di gratitudine verso Milano e dalla ferma volontà di intraprendere progetti filantropici con una ricaduta concreta sul territorio e sui milanesi. A questo si aggiunge il suo desiderio di dare reali possibilità ai giovani, anche ai più fragili, per una crescita sana, positiva e di valore. L’incontro tra Cristian Trio e la Fondazione Laureus ha permesso la realizzazione di un bellissimo progetto, dal profondo valore sociale. Per la Fondazione, infatti, lo sport è uno strumento educativo importante per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, ed è utilizzato per ridurre le disuguaglianze e generare aggregazione, offrendo, di fatto, un’opportunità di riscatto ai ragazzi provenienti dai contesti socio-economici più vulnerabili.

In particolare, grazie a questo progetto, ideato da Laureus e sostenuto totalmente da Cristian Trio, il centro potrà contare su: rette annuali pagate per 40 bambini e ragazzi che potranno frequentare il centro e beneficiare di tutte le attività; nuove divise di volley per 250 giocatori con un pattern avvincente studiato dallo stesso Cristian Trio; costante manutenzione del centro, in particolare nella fase di lancio con la sostituzione di tutti serramenti, con una ricaduta positiva in termini di sicurezza e abbattimento dei costi per il riscaldamento, grazie al migliore isolamento termico; formazione per famiglie e allenatori secondo i più recenti standard. La conferenza di presentazione, che si è svolta oggi presso la Polisportiva Garegnano, ha visto la presenza di Giulia Pelucchi, Presidente del Municipio 8, Cristian Trio, founder di Dyanema e owner dell’iniziativa, Daria Braga, Direttrice di Fondazione Laureus, Stefano Pucci, Presidente della Polisportiva Garegnano, con la partecipazione straordinaria della campionessa di pallavolo Valentina Diouf, Ambassador di Laureus Italia.

Durante l’incontro, Cristian Trio ha consegnato personalmente alle ragazze le nuove divise di volley: momento molto emozionante che ha simbolicamente dato il via all’iniziativa. Il progetto offrirà quindi un supporto concreto a tutte le attività e alla realizzazione di alcune opere di miglioramento del Centro Sportivo di Comunità. L’obiettivo è valorizzare la Polisportiva Garegnano come punto di riferimento per il quartiere, rendendolo un centro che coinvolga non solo i minori, ma l’intera rete educativa formata da scuole, insegnanti, operatori sociali, educatori. Grazie alla sinergia Cristian Trio - Laureus, il centro diventerà un luogo di eccellenza in grado di offrire attività sportive, educative e culturali di qualità per bambini, ragazzi e famiglie provenienti dai contesti più svantaggiati. I beneficiari indiretti che godranno di un impatto positivo saranno circa 1.000.

Le attività sportive previste, principalmente legate al volley, sono inclusive e accessibili a tutti, pensate per coloro che non avrebbero la possibilità di praticarle. Aiutano a sviluppare competenze di vita e capacità cognitive, e a superare problemi quali l’ansia, la scarsa fiducia in sé stessi, l’apatia, l’abbandono scolastico e la propensione al bullismo. Spazio anche all’educazione di sostegno scolastico, orientamento alla pratica sportiva, accompagnamento alla genitorialità, intrattenimento per gli anziani, affiancamento per minori e i loro familiari. Nella stessa ottica sono previsti anche una piccola biblioteca gratuita, un cineforum e incontri culturali periodici. Non mancano poi corsi di formazione per famiglie e allenatori, focalizzati su competenze cognitive, psicologiche, emotive e relazionali. Nel centro, a disposizione della comunità, sarà disponibile anche l’assistenza medica. Infine, viene assicurata anche l’inclusione di persone con disabilità attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche e relazionali, in modo da favorirne il pieno coinvolgimento.

Giulia Pelucchi, Presidente del Municipio 8, da sempre attenta e sensibile a tutte le tematiche relative all’inclusione sociale e al sostegno alle nuove generazioni, commenta: “É molto importante il sostegno ad una realtà sportiva che da sempre offre la possibilità di fare sport ai nostri cittadini e cittadine. Rendere lo sport accessibile a tutti, soprattutto ai più giovani, colma un gap sociale che purtroppo interessa un crescente numero di persone. Grazie a Cristian Trio che con generosità ha deciso di proporre questo progetto sul nostro territorio". “Dopo aver ricevuto tanto in questi anni dalla città di Milano è arrivato il momento di restituire qualcosa e questo progetto si inserisce perfettamente nella mia filosofia di "Give&Take". L'obiettivo dell'attività, infatti, è quello di supportare in modo concreto le attività e le opere di miglioramento della Polisportiva Garegnano, a beneficio dei ragazzi provenienti dai contesti socioeconomici più vulnerabili. Questo centro rappresenta già oggi un punto di riferimento per il quartiere ed è nostra volontà trasformarlo in una vera e propria eccellenza. Mai come in questo contesto è giusto affermare che l'unione fa la forza, sia dentro che fuori dal campo!” Commenta Cristian Trio.

Daria Braga di Fondazione Laureus afferma: “Siamo molto orgogliosi di questo progetto, è una bellissima sinergia tra la nostra missione di supportare tanti bambini e bambine nelle periferie di Milano e l’impegno filantropico di Cristian Trio. Insieme alla Polisportiva ci accomunano valori universali che possono essere espressi attraverso lo sport e che portano benefici concreti alle comunità locali, con delle potenzialità enormi. Ci auguriamo che questa esperienza possa essere un reale fattore di cambiamento e aiutare tanti ragazzi ad avviare un percorso di crescita personale. Perché lo sport ha davvero il potere di cambiare il mondo”. Stefano Pucci, Presidente della Polisportiva Garegnano, commenta: “Ringrazio Cristian Trio per l’attenzione che ha voluto dimostrare alla nostra associazione sportiva e Fondazione Laureus per il fattivo supporto che ci ha offerto negli anni e che continua instancabilmente ad offrirci. Da sempre crediamo nei valori e nel potere inclusivo dello sport per tutti, nessuno escluso, ma è solo facendo squadra che si possono raggiungere obiettivi che da soli sarebbe impossibile solo pensare. Da oggi la Polisportiva Garegnano può contare su un grande amico in più. Avanti insieme, verso la costruzione di un futuro migliore per la nostra comunità”.