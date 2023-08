Ibrahimovic al Frosinone. Non Zlatan, ma Arijon. Il club ciociaro, secondo le ultime news di calciomercato, si è assicurato il 17enne talento tedesco - e non svedese come l'omonimo ex attaccante - che proviene da Bayern Monaco ed è nel giro della nazionale tedesca Under 19. Arijon Ibrahimovic, che compirà 18 anni a dicembre, è un giocatore in grado di svariare su tutto il fronte d'attacco: è soprattutto impiegato come esterno sinistro, ma sa disimpegnarsi anche in una posizione più centrale.