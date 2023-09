Frosinone e Fiorentina pareggiano 1-1 in un match della sesta giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Benito Stirpe' della città ciociara. Al vantaggio degli ospiti con Gonzalez al 19', replica Soulé al 70'. In classifica i viola sono al 5° posto con 11 punti insieme a Lecce e Napoli, mentre i gialloazzurri sono ottavi insieme al Sassuolo a quota 9.

Al 'Benito Stirpe' sono i viola a cominciare meglio e a rendersi pericolosi per primi con una serie di occasioni inaugurate dallo scippo di Nzola su Okoli, murato da Turati, e terminate al minuto 19, quando Gonzalez di testa insacca il gol dello 0-1 sfruttando il preciso assist di Duncan e firmando il vantaggio sul tabellino dopo aver fatto lo stesso con il rinnovo di contratto nei giorni scorsi. Nel mezzo qualche sparuta traccia del Frosinone, soprattutto grazie alle iniziative di Soulé, il più pericoloso tra i ciociari, e Brescianini. Poco per pensare di superare Terracciano.

Un problema alla caviglia costringe fuori capitan Biraghi all'intervallo, al suo posto Kayode, nessun volto nuovo nei ciociari invece alla ripresa del gioco. Ritmi tenuti bassi dalla gestione del match dei toscani, che si affacciano verso Turati per lo più con tiri dalla lunga distanza. Di Francesco a metà ripresa mette mano alla panchina e cambia l'inerzia del match: Caso, uno dei subentrati e tra i tanti ex viola in campo, disegna un bel cross sul quale è più lesto di tutti Soule per l'1-1 con un colpo di testa sotto misura al 25'. La squadra di Italiano accusa il gol incassato a livello psicologico e fatica ad abbozzare una reazione. Alla squadra di casa il punto basta e avanza per proseguire nella recente striscia positiva. Sipario.

Monza-Bologna 0-0

Finisce sullo 0-0 invece il match tra Monza e Bologna valido per la sesta giornata di Serie A e disputato all'U-Power Stadium della città brianzola. Gli ospiti chiudono la partita in dieci uomini per l'espulsione di Saelemaekers all'87' per doppia ammonizione. I rossoblù salgono a quota 7 in classifica e sono in undicesima posizione insieme al Verona e alla Lazio, mentre i biancorossi sono quattordicesimi con un punto in meno.