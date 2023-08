Frosinone-Napoli, Garcia: "Siamo tra i favoriti, non i favoriti"

L'allenatore azzurro in conferenza stampa alla vigilia del match: "Darò il meglio di me, sono motivato come sempre"

"Siamo tra i favoriti, non i favoriti. Darò il meglio di me". Così l'allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia del match con il Frosinone, valido per la prima giornata di Serie A 2023-2024. "Sono sereno, concentrato, per dare ai ragazzi delle chiavi per vincere le partite. Sono motivato, non dico come non mai, ma come sempre. Ora iniziamo, arriva la vera sfida", ha aggiunto.

"Dovremo imporre il nostro gioco e vincere, non c'è altro da fare. Se non riusciremo a comandare il gioco la partita può diventare, loro possono esaltarsi nello scontro fisico e nei duelli. Voglio vedere l'atteggiamento giusto, se è così il risultato sarà positivo", aggiunge il tecnico francese. "Se tutti i favoriti avessero vinto i campionati... allora il Napoli non avrebbe vinto l'anno scorso. Si sono rinforzate tutte, partiamo sulla stessa linea".

Al Napoli, aggiunge, "ho trovato giocatori di talento e uomini di qualità. Oggi so perché hanno vinto lo scudetto, sono uomini perbene e questo è un gruppo che ama lavorare. Ora però devono anche essere aperti perché l'orizzonte non è solo quanto fatto lo scorso anno e devo dire che sono attenti, ascoltano, su tutti i piani: il sistema di gioco, le palle inattive, questioni psicologiche. Sono contento del lavoro svolto". "Noi abbiamo tutti tranne Kim che è stato sostituito e la squadra che giocava l'anno scorso è ancora qua -aggiunge Garcia- Poi abbiamo portato freschezza con Natan e Cajuste, hanno grande voglia e saranno un riferimento anche per chi c'è già. Dovranno dimostrare, gli altri forse pensano di non dover dimostrare più ma per me partono tutti sulla stessa linea, ho 5 cambi, ho qualità, e intendo usare tutti i cambi".

"Cosa mi aspetto ancora dal mercato? Posso solo parlare dei miei giocatori, Natan e Cajuste sono arrivati e posso parlare di loro. Gli altri sono giocatori di altre squadre e non parlo di loro. Questa non è una conferenza stampa sul calciomercato del Napoli, chiedete a Meluso perché io penso solo alla gara di domani", conclude.