Galtier arrestato, allenatore accusato di razzismo e discriminazione religiosa

Con l'allenatore del Psg in manette anche il figlio John Valovic Galtier, la vicenda riguarda la stagione in cui il tecnico era al Nizza

Christophe Galtier, allenatore del Psg, e suo figlio John Valovic Galtier sono stati arrestati a Nizza con l’accusa di discriminazione razziale e religiosa. La vicenda è legata alla denuncia presentata da Julien Fournier, ex direttore sportivo del Nizza. Le accuse si riferiscono alla stagione 2021-2022, quando Galtier era allenatore del club e avrebbe tenuto una condotta riprovevole nei confronti di alcuni tesserati. Il tecnico, riferisce il quotidiano L’Equipe, respinge le accuse. Gli inquirenti avrebbero già ascoltato dirigenti e giocatori della società.

Galtier non rientra più nei progetti tecnici del Psg e non sarà sulla panchina del club nella prossima stagione. Il nome del tecnico è stato accostato nelle scorse settimane al Napoli. La carriera dell’allenatore, prima della bufera giudiziaria, sembrava destinata a proseguire in Arabia Saudita.