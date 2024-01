Gigi Riva, la lettera del figlio: "Di uomini veri come te ne servirebbero di più in ogni settore"

Nicola Riva ha pubblicato su Facebook una lettera al padre Gigi, il campione scomparso 8 giorni fa. Ha pubblicato una vecchia foto che li ritrae insieme spiegando quanto sia sempre stato amato Rombo di Tuono e quanto - come ha ricordato al funerale - abbia poi deciso di dedicare gli ultimi anni agli affetti più cari e intimi. Poi ha deciso di parlare a nome del padre e di sottolineare il grande esempio che ha lasciato.

“Ora sono qui a ringraziare la gente, perché so che l'avresti voluto fare anche tu, le persone che ti hanno ricordato, che hanno partecipato con qualsiasi gesto al tuo ultimo saluto - scrive Nicola Riva -. Mi raccontavi che quando da ragazzo andavi a casa della gente e vedevi la tua foto affianco a quella dei familiari, non avresti mai potuto abbandonarli, tradirli Ecco sappi papà che non avresti mai potuto fare scelta migliore, che siamo orgogliosi di quello che hai scelto ancor più che di quello che hai fatto come calciatore. La tua scelta papà, è stata ripagata abbondantemente sotto forma d'amore, stima, rispetto ed un posto nel cuore dei sardi che difficilmente finirà”.

Il mito di Gigi Riva nasce anche dai tanti No che ha detto alle grandi squadre del nord e alla scelta di tenere un rigore da Hombre vertical per tutta la sua vita, non solo carriera sportiva. Secondo Nicola Riva il padre dovrebbe essere d'esempio alle nuove generazioni di giocatori. “Sarebbe bello che tu l'avessi spiegato anche ai calciatori d'oggi, che i soldi non sono tutto, che l'amore vero e sincero della gente non si può comprare a nessun prezzo ma si può guadagnare con l'onestà il rispetto, i valori, la sincerità e un grandissimo cuore - scrive il figlio di Riva -. Hai amato tanto la tua gente. Ti hanno adottato, dato una famiglia e loro hanno amato tanto te! Ho visto tante persone piangere come se fosse andato via un figlio, un parente stretto un amico sincero. Papà, ti hanno omaggiato in tanti, dal calcio alla politica, perché di Gigi Riva ne servirebbero di più in ogni settore. Uomini veri, con valori di poche parole ma di grande sostanza. Grazie papà!