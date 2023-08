Ginnastica, Simone Biles torna alle gare dopo 2 gare

Simone Biles, stella della ginnastica Usa e mondiale, torna a gareggiare dopo 2 anni di stop. La quattro volte oro alle Olimpiadi e 19 volte campionessa mondiale torna in gara agli Us Classic di Chicago, dopo il ritiro dalle competizioni deciso durante i Giochi Olimpici di Tokyo. La statunitense è apparsa in forma nei suoi ultimi preparativi. La Biles ha 26 anni, ha sposato il giocatore di football Nfl dei Green Bay Packers Jonathan Owens ad aprile. L'annuncio che avrebbe gareggiato sabato è arrivato da Usa Gymnastics.