Momento di paura nella decima tappa del Giro d'Italia, la Pompei-Cusano Mutri di 141 km. In un tratto della gara all'interno di un centro abitato, con la visibilità condizionata dai fumogeni rosa accesi dagli spettatori, un cane ha invaso la sede stradale durante il passaggio del gruppo.

Attimi di paura in gruppo e anche per il pelosetto che ignaro della velocità del gruppo si è lanciato in strada

Per fortuna nessuna conseguenza per nessuno