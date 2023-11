Max Verstappen con la sua Red Bull conquista la pole position nel Gp di Abu Dhabi 2023 con il tempo di 1.23.445. E' la quarta consecutiva in questo Gp per il pilota olandese e la 32esima in carriera come Mansell. Secondo posto in griglia per la Ferrari di Charles Leclerc. In seconda fila la McLaren di Oscar Piastri e la Mercedes di George Russell. Quinta l'altra McLaren di Lando Norris, poi Tsunoda, Alonso, Hulkenberg, Perez e Gasly a chiudere la top ten.