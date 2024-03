Il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha abbandonato il paddock dopo essersi sentito poco bene in vista del Gp dell'Arabia Saudita di F1 che si correrà sabato a Gedda. La scuderia di Maranello ha voluto tranquillizzare tutti, dai propri profili social, sulle condizioni del pilota spagnolo, reduce dal terzo posto nel Gp del Bahrain che domenica scorsa ha aperto il Mondiale. "Carlos Sainz è tornato in albergo per riposarsi ed essere pronto per domani dopo essersi sentito poco bene", ha spiegato la Ferrari sui suoi account ufficiali.

Ai cronisti ha risposto regolarmente Charles Leclerc. "Non so se saremo più vicini alla Red Bull. Mi sono sentito più forte nelle curve a media velocità a Sakhir. Serve qualche gara in più per capire i nostri punti deboli e quelli di forza", ha detto il pilota monegasco del Cavallino. "Il problema ai freni non è dipeso dal surriscaldamento e non si è mai presentato prima. Non mi aspetto si verifichi di nuovo".

Fantamercato, Mercedes sogna Verstappen

Nel paddock si parla anche di fantamercato. Con l'annunciato passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025, in Mercedes si ragiona sul driver da affiancare a George Russell. Il pilota britannico non ha dubbi: "Questa è la mia terza stagione al fianco di Lewis, il più grande di tutti i tempi, e sento di aver fatto un ottimo lavoro insieme a lui", ha detto Russell. "Quindi, chiunque si schiererà al mio fianco, accetterò la sfida. Voglio correre contro i migliori. Sono concentrato su me stesso ma credo di poter battere chiunque sulla griglia. Avere Lewis come punto di riferimento è stato sicuramente un buon punto di partenza". Se dovesse scegliere, Russell 'gradirebbe' avere accanto Max Verstappen, campione del mondo con la Red Bull nelle ultime 3 stagioni.

"Qualsiasi squadra vuole avere la migliore formazione di piloti possibile e in questo momento Max è il miglior pilota sulla griglia. Se qualche squadra avesse la possibilità di ingaggiare Max, la coglierebbe al 100%", ha detto Russell. La situazione all'interno della Red Bull è in evoluzione: il team principal Chris Horner è stato 'assolto' nell'inchiesta interna su presunti comportamenti inappropriati ai danni di una dipendente. Il clima rimane elettrico e non è escluso che la vicenda possa avere ripercussioni a sorpresa: "Non sappiamo cosa sta veramente succedendo a porte chiuse e non è di nostra competenza, ma sarebbe entusiasmante", ha detto Russell sognando l'arrivo di Verstappen.