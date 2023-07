Il Mondiale 2023 di Formula 1 fa tappa a Spa per il Gp del Belgio in programma domenica 30 luglio: è l'ultima gara prima della pausa estiva del campionato targato Red Bull. La scuderia campione del mondo ha vinto tutti i Gp e l'olandese Max Verstappen vola verso il terzo titolo consecutivo. La Ferrari cerca il riscatto dopo il deludente Gp d'Ungheria, chiuso lontano dal podio. Il weekend di Spa - a partire dalle prove libere e le qualifiche di venerdì 28 luglio passando per la gara sprint del 29 luglio, fino al Gp - sarà trasmesso tutto in diretta da Sky. In chiaro, Tv8 trasmetterà in differita le qualifiche, la sprint race e il gp.

GP DEL BELGIO IN TV, ORARI: PROVE LIBERE, QUALIFICHE, SPRINT E GP

Venerdì 28 luglio

13.30-14.30 Prove Libere diretta Sky;

17.00-18.00 Qualifiche diretta Sky (in differita su TV8 alle 22.00);

Sabato 29 luglio

12.00 Sprint Shootout Diretta Sky (in differita su TV8 alle 15.00);

16.30 Gara Sprint Diretta Sky (in differita su TV8 alle 20.15);

Domenica 30 luglio

15.00 Gran Premio del Belgio - Diretta Sky (in differita su TV8 alle 18.00).