Max Verstappen con la Red Bull al comando delle prime prove libere di Monza, dove domenica si corre il Gp d'Italia 2023. La Ferrari c'è e tiene testa alla Red Bull nella prima sessione. Verstappen, leader del Mondiale e campione del mondo nelle ultime 2 stagioni, al volante della Red Bull ottiene il miglior tempo in 1'22''657. La Ferrari, con lo spagnolo Carlos Sainz, chiude in seconda posizione a soli 46 millesimi dal leader. Terzo crono per la Red Bull del messicano Sergio Perez, seguito dalla rossa del monegasco Charles Leclerc. Quinta piazza per la Mercedes del britannico George Russell e sesto tempo per la Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso.