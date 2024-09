Miglior tempo per il pilota McLaren, Leclerc e Sainz in quinta fila

Lando Norris conquista la pole position con la McLaren sul circuito cittadino del Gp di Singapore in programma domani, la Ferrari affonda nelle qualifiche: Charles Leclerc nono, Carlos Sainz finisce contro il muro e non è mai in corsa nella terza manche delle prove ufficiali.

Il pilota britannico della McLaren ha fatto segnare il miglior tempo in 1'29''525 piazzandosi davanti alla Red Bull di Max Verstappen, secondo in griglia con un giro in 1'29''525. Terza la Mercedes di Lewis Hamilton, seguito dal compagno di squadra George Russell per una seconda fila tutta occupata dalle Frecce d'argento.

In terza fila, quinta l'altra McLaren di Oscar Piastri che si piazza davanti alla Haas di Nico Hulkenberg, l'Aston Martin di Fernando Alonso, Yuki Tsunoda con la Racing Bulls. Solo quinta fila per le due Ferrari. Charles Leclerc chiude in nona posizione e sarà affiancato da Sainz: lo spagnolo finisce contro il muro, il suo Q3 finisce subito.

"Quando sono uscito dai box la temperatura delle mie gomme era troppo bassa, ho fatto il massimo per sistemare la situazione ma dal bloccaggio in curva uno, è stato tutto un disastro", dice Leclerc, che si è visto cancellare il miglior tempo, che sarebbe valso la quinta posizione, per non aver rispettato il track limit in un punto del circuito: "Il tempo cancellato? Le gomme non erano pronte, siamo usciti dai box con una temperatura sbagliata sull'anteriore. Ho provato a fare del mio meglio per portarle in temperatura, ma non ho potuto fare di più. Non erano pronte neanche al 50%", ripete. "La gara? Sono deluso e preferisco non parlare di domani. La qualifica qui è tutto, le speranze per vincere domani sono poche".