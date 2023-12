"Il lavoro è finito". Le parole di Pep Guardiola, dopo il trionfo del Manchester City nel Mondiale per club, scuoto il calciomercato. Prove di addio? Il manager catalano sta davvero pensando di lasciare i citizens? La domanda è legittima, ma meglio andarci piano con i sogni, se si è tifoso di un'altra squadra. Guardiola ha un contratto faraonico fino al 2025: guadagna oltre 22 milioni a stagione, una cifra alla portata di pochissimi club al mondo. E' vero, al City ha vinto tutto e potrebbe ritenersi sazio dopo un'abbuffata di titoli e trofei. Dopo la Champions League conquistata con il successo contro l'Inter, ha chiuso il cerchio conquistato il Mondiale per club con un nettissimo 4-0 rifilato al Fluminense.

Quel "job done" potrebbe anticipare un divorzio a fine stagione, per carenza di motivazioni e di nuovi obiettivi di centrare con il City. A leggere le parole che il sito del club riporta con un taglio più casalingo, però, il quadro potrebbe cambiare. "Ho le sensazione che il lavoro sia finito. Lo pensavo quando abbiamo vinto la Champions League, poi ho pensato che non avevamo vinto la Supercoppa europea. Poi il Mondiale per club. Ora abbiamo vinto tutto", dice l'ex tecnico del Barcellona. Quindi? Siamo ai saluti? No, a quanto pare. "Ora è il momento di andare in libreria e comprare un nuovo libro per ricominciare a scrivere. Ecco cosa dobbiamo fare".