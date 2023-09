Pep Guardiola, manager del Manchester City, è tornato al club dopo essersi ripreso dalla recente operazione alla schiena. Il tecnico catalano ha ripreso l'incarico dopo tre settimane di assenza. Il vice tecnico Juanma Lillo si è preso carico della squadra mentre il 52enne si è recato in Spagna per sottoporsi ad una procedura di routine il mese scorso. In assenza di Guardiola, i vincitori del triplete hanno battuto Sheffield United e Fulham mantenendo il 100% di vittorie nel loro inizio in Premier League. Il City ha iniziato a riunirsi nuovamente mercoledì dopo la sosta per le nazionali. Sabato torneranno in Premier League contro il West Ham prima che martedì prossimo inizi la loro Champions League in casa contro la Stella Rossa Belgrado.