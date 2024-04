Haller avverte la Roma: "Leverkusen in grande fiducia"

"Il Bayer Leverkusen? Si sa che squadre è. In questa stagione non ha mai perso ed ha vinto la Bundesliga, quindi non sarà una partita facile per la Roma in Europa League. Naturalmente, quando hai la fiducia in una stagione come questa, con una serie di vittorie consecutive e di tutto quello che sono riusciti a fare, ti dà molta forza, ti dà una spinta in più. E con la sicurezza puoi fare e ottenere molte cose. Oggi sono campioni, sono venuti a Dortmund e hanno pareggiato all'ultimo minuto. Quindi significa molto, significa che, sì, competeranno al massimo fino alla fine di questa stagione, quindi sarà un avversario difficile per la Roma. Vinca il migliore". Queste le parole dell'attaccante del Borussia Dortmund Sebastien Haller in occasione dei Laureus Awards a Madrid, dove è stato nominato come 'ritorno dell'anno' parlando del Bayer Leverkusen affrontato in campionato. La squadra di Xabi Alonso se la vedrà con la Roma nelle semifinali di Europa League.

"All'inizio della stagione con il Dortmund non ho giocato molto, ma sono diventato campione d'Africa con la Costa d'Avorio. Posso solo che essere orgoglioso di tutto lo sforzo che abbiamo fatto e che ho fatto durante tutto questo tempo per non giocare molto e tornare di nuovo. E di non mollare, e non è solo questione di me, ma anche dei compagni di squadra, del club, della famiglia, degli amici che possono spingersi attorno a te nei momenti difficili", ha detto Haller che è uscito dopo le cure da un tumore.

I gialloneri sono arrivati in semifinale di Champions League, anche grazie al suo aiuto. "Nessuno si aspettava di vedere un Dortmund contro il Psg in semifinale, nemmeno noi... ma questa è la verità adesso, questa è la realtà. Ed è per questo che amiamo il calcio, perché non puoi prevedere nulla. E tra pochi giorni, tra poche settimane, saranno due squadre, quattro in totale, a sfidarsi per i propri sogni. Quindi sì, lavoreremo e faremo tutto il possibile per ottenere questa vittoria e arrivare intanto in finale", ha aggiunto Haller.