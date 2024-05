Haysel, 39 anni dopo una canzone dedicata alla tragedia

Si chiama '+39', come il numero delle vittime e, quest'anno, il numero degli anni passati da quel 29 maggio 1985, la canzone dei "Ribelli d'Indastria" dedicata alla tragedia dell'Heysel, lo stadio di Bruxelles in cui si tenne la finale di Coppa Campioni tra Juventus e Liverpool e in cui morirono trentadue italiani, quattro belgi, due francesi e un nordirlandese. "Per fare il testo abbiamo ascoltato la testimonianza di chi c'era", spiegano nel teaser di lancio i Ribelli d'Indastria. "Ci siamo fatti raccontare tutta la giornata da un ragazzo che era là. E abbiamo voluto mettere in musica situazioni e emozioni". Una canzone divisa in 3 pezzi, come i momenti della giornata: l'euforia della partenza alla mattina, il caos nel pomeriggio e la tragedia della sera.

"Abbiamo voluto fare questa canzone, che anticipa il nuovo disco della band, in uscita nei prossimi mesi, perché tra monumenti e documentari non c'era quasi nulla di musicale su quella maledetta sera. Facciamo musica per passione e per mandare messaggi, visioni ed emozioni e quel 29 maggio è una ferita che c'è e va raccontata. Per non dimenticare le vittime dell'Heysel e per tramandarne il ricordo. La musica è immortale", spiega la band torinese. Il video è un mix di filmati dell'epoca, riprese della band e di ritratti sacri. E' uscito il 28 maggio 2024 alle 10.39 (orario che richiama il titolo della canzone) e si presenta totalmente in bianco e nero, come per richiamare la storia e la squadra torinese. "Ci tenevamo a fare un brano che non avesse né vittimismo, né piangeria: raccontiamo la giornata per come è stata vista dagli occhi di un ragazzo di stadio che, ancora oggi, 39 anni dopo, chiede solo rispetto".

"Luca - sottolinea all'Adnkronos il frontman Marco Racca - ci ha raccontato con gli occhi lucidi come ha vissuto tutta la finale, dalla partenza al ritorno. E abbiamo cercato di trasformare al meglio in musica le sensazioni e i momenti di chi quella situazione l'ha vissuta".