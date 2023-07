Il premio Pietro Calabrese a Luigi Carraro

"Serietà, professionalità e competenza ma anche determinazione, coraggio e inventiva sono i principi che hanno guidato il grande giornalista Pietro Calabrese nel corso della sua straordinaria carriera e che hanno contraddistinto i percorsi di ognuno dei personaggi che mercoledì 7 giugno a Soriano nel Cimino hanno ricevuto l'ambito premio, giunto alla XII edizione, intitolato proprio al maestro di giornalismo e non solo". Lo scrive la Federpadel internazionale in una nota. "Donne e uomini che hanno collezionato successi e record nel mondo dei media, della cultura, dello spettacolo e dello sport, guadagnandosi un posto nel cuore degli italiani e scrivendo pagine importanti della storia del nostro Paese. Tra questi, il presidente della Fip Luigi Carraro, premiato per l'impegno con il quale lavora per diffondere lo sport e in particolare il padel nel mondo, con un occhio particolarmente attento ai più giovani e alla pratica amatoriale".

Emozionato il numero uno della Fip, che ha ricevuto il Premio Calabrese da Jacopo Volpi, direttore di Raisport: "innanzitutto voglio ricordare Pietro Calabrese, che oltre ad essere stato un grande giornalista, aveva la straordinaria caratteristica di credere nei giovani e nel loro entusiasmo. Li stimolava, dedicava loro del tempo e lo ha fatto anche con me. E non si può certo dimenticare come abbia 'allenato' una vera e propria squadra di giovani talenti che oggi rappresentano l’élite del giornalismo italiano. Pietro Calabrese aveva un sorriso meraviglioso, contagioso come il padel, uno sport divertente e pieno di passione".

Jacopo Volpi ha poi ripercorso il momento di straordinaria crescita del nostro sport: "abbiamo fatto tanta strada, una squadra di persone piene di entusiasmo e questo premio ha un valore enorme, perché indica che siamo nella giusta direzione e rappresenta uno stimolo a fare meglio".

Infine, uno sguardo al futuro per un appuntamento storico: "tra dieci giorni saremo per la prima volta e con grande orgoglio tra i protagonisti degli European Games 2023, i Giochi olimpici europei, dove saranno in palio le medaglie nel maschile, femminile e misto, quest'ultimo evento davvero straordinario. Poi a metà luglio – prosegue Carraro - organizzeremo al Foro Italico, con la Fitp, la seconda edizione del Bnl Italy Major Premier Padel, appuntamento storico e più ricco perchè per la prima volta sarà un torneo 'combined' e cioè con tabellone sia maschile che femminile". Premiati, tra gli altri, il produttore e regista Enrico Vanzina, l'attrice Serena Autieri, il direttore sportivo del Napoli dello scudetto Cristiano Giuntoli, i giornalisti Luca Valdiserri, Gaia Tortora, Alessandro Antinelli, Gabriella Simoni, inviata di guerra, e premio alla memoria per Giampiero Galeazzi.