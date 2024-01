In Antartide corsa contro il tempo per l'ultracyclist Di Felice

Corsa contro il tempo per l'ultracyclist romano Omar Di Felice, impegnato da un mese e mezzo nella traversata antartica con obiettivo Polo Sud: deve percorrere 35 km per raggiungere Thiels Corner, l’unico punto in cui gli aerei che fanno la spola dal Polo Sud hanno la possibilità di fermarsi per i rifornimenti, per "motivi di sicurezza". Non è ancora chiaro di cosa si tratti ma l'agenzia che sovrintende alle spedizioni antartiche ha dato l'aut aut a Di Felice, che negli ultimi giorni ha dovuto affrontare intense nevicate dovute a un'innalzamento della temperatura, rendendo ancora meno praticabile il percorso già di suo estremo, soprattutto in bici con slitta al traino. In un messaggio audio sui suoi social, Di Felice spiega che deve percorrere 35 km entro domani mattina, altrimenti salta tutta l'avventura. Da lì, se riuscirà ad arrivare nel tempo richiesto dall'agenzia antartica, verrà trasferito in aereo sul ghiacciaio Leverett e poi raggiungere con le sue forze il Polo.

"Dopo aver percorso 680,5 km (dati ufficiali GPS) in 46 giorni e pur mancando solo poco più di 400 km al Polo Sud, l'agenzia ALE (Antarctic Logistics & Expeditions) ha richiesto a Omar di fare rientro a Thiels Corner. Purtroppo la tratta che sta affrontando e quella successiva verso il Polo sarà in condizioni sempre peggiori ed è, quindi, impossibile oltre che rischioso raggiungere il Polo prima della fine della stagione", fa sapere con una nota lo staff italiano dell'ultracyclist.

"Omar è sulla rotta di ritorno per Thiels e gli si prospettano due opzioni. Se riuscisse ad arrivare entro domani mattina, 6 gennaio, potrà ancora effettuare l’ultima parte sul Leverett Glacier concludendo l’avventura al Polo Sud. Se, invece, arriverà oltre tale data dovrà terminare la stessa nel punto intermedio verso il Polo. Attualmente è impegnato in un’impegnativa pedalata non stop per cercare di arrivare a Thiels entro il tempo stabilito. Ha poche ore per arrivare ed ha già percorso quasi la metà della distanza. Seguiranno aggiornamenti. Nel frattempo, è sempre possibile seguire l’avventura in diretta sui canali social @omardifelice".