Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Indian Wells, primo della stagione in programma dal 6 al 17 marzo: Jannik Sinner è inserito nella parte bassa del tabellone, quella di Carlos Alcaraz. I due big, n.3 e n.2 del ranking mondiale, potrebbero incontrarsi in semifinale come l'anno scorso. In attesa di questo, Sinner esordirà direttamente al secondo turno: possibili avversari l'australiano Thanasi Kokkinakis, n. 99 Atp, o lo statunitense Marcos Giron, n. 48.